Горжусь ПВО, – Зеленский отреагировал на атаку на Киев и область

Россияне с самого утра 14 декабря атаковали Киев и область дронами-камикадзе. На это отреагировал президент Владимир Зеленский.

Молодцы, – Зеленский к военным

Президент сообщил, что оккупанты запустили по столице и Киевской области 13 "Шахидов". Все беспилотники сбили наши силы ПВО.

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Глава государства поблагодарил защитников нашего неба за успешную работу. Благодаря воинам очередная массированная атака россиян не удалась.

Предварительно все 13 сбиты нашими украинскими силами ПВО. Молодцы. Горжусь,

– подчеркнул политик.

Зеленский также призвал граждан не игнорировать сирены, извещающие о воздушной тревоге.

Президент отреагировал на массированную атаку дронами: видео

Что известно об атаке на Киев и область

Утро для киевлян и жителей Киевщины началось с гула иранских "мопедов". Воздушная тревога была объявлена также в Житомирской и Винницкой областях, однако туда дроны не долетели. Опасность в этих регионах была отменена ранее.

В общей сложности тревога на Киевщине продолжалась более 3 часов. Впервые о том, что в регионе работает ПВО, председатель ОВА Алексей Кулеба сообщил в 06:24. Он призвал граждан не выходить из укрытия.

Через час мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что военные сбили уже 10 "Шахидов". Обломки упали на административное здание и 4 жилых дома в Шевченковском районе города. К счастью, они не получили серьезных повреждений.

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В общей сложности было 2 волны террористической атаки, поэтому наши отважные воины сбили 13 беспилотников. Кстати, летели они с восточного побережья Азовского моря. В ГСЧС заявили, что пострадавших среди населения в Киеве нет.

Однако от обломков снарядов пострадал один частный дом в области. По словам советника руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, дрон повредил дом в селе Вишневое.