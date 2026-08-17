За рулем был человек, который давно должен потерять право быть водителем, – Зеленский о ДТП в Киеве

В понедельник, 17 августа, в столице произошло ДТП с участием двух автомобилей. Президент Украины прокомментировал ситуацию.

Он заявил, что будет созывать заседание СНБО. Об инциденте в Киеве он упомянул во время вечернего обращения.

Что сказал Зеленский?

Президент провел разговор Игорем Клименко. Он рассказал, что они обсудят ситуацию во время заседания СНБО. Глава государства подчеркнул, что подобные инциденты регулярно случаются на украинских дорогах.

Очередной совершенно неадекватный случай сегодня был в столице, когда машина на скорости столкнулась с другой и вылетела на тротуар. За рулем был человек, который уже очень давно должен был потерять, если честно, право быть водителем,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что недавно были петиции по ситуации на дорогах. Также президент упомянул о недавнем обращении от военнослужащего Алексея Глушича, отца 12-летнего мальчика, убитого в ДТП.

Следует усиливать ответственность тех, кто систематически нарушает правила на дороге и презирает жизнь. И нужны не косметические изменения к правилам и ответственности, а действенные шаги,

– заявил глава государства.

Он выразил надежду, что Клименко привлечет парламентариев, общественные организации и все необходимые государственные институции, чтобы подготовить перемены. Зеленский подчеркнул, что государство должно беречь и защищать каждую жизнь.

В Киеве, на улице Большой Васильковской, утром 17 августа столкнулись 2 автомобиля, из-за чего одна из машин вылетела на террасу заведения и опрокинулась. В результате аварии пострадал человек.

Также в столице 5 июня произошло ДТП на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского в Соломенском районе. Тогда в результате действий водителя погибли 4 человека, среди них – 12-летний ребенок.

Отец погибшего мальчика, защищающего Украину на фронте, зарегистрировал инициативу по усилению безопасности на дорогах и наказанию для водителей-экстремалов. Петиция собрала необходимые 25 тысяч подписей всего за 14 дней.