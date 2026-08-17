Він заявив, що скликатиме засідання РНБО. Про інцидент у Києві він згадав під час вечірнього звернення.

Що сказав Зеленський?

Президент провів розмову із Ігорем Клименком. Він розповів, що ситуацію обговорять під час засідання РНБО. Глава держави підкреслив, що такі інциденти регулярно трапляються на українських дорогах.

Черговий абсолютно неадекватний випадок сьогодні був у столиці, коли машина на швидкості зіткнулася з іншою та вилетіла на тротуар. За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм,

– заявив Зеленський.

Він зазначив, що нещодавно були петиції щодо ситуації на дорогах. Також президент згадав про нещодавнє звернення від військовослужбовця Олексія Глушича, батька 12-річного хлопчика, який був убитий у ДТП.

Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі та зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки,

– заявив глава держави.

Він висловив сподівання, що Клименко залучить парламентарів, громадські організації та всі необхідні державні інституції, щоб підготувати зміни. Зеленський підкреслив, що держава має берегти й захищати кожне життя.