"Обязательно ответим": Зеленский отреагировал на массированную атаку

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку россиян против Украины. Он сообщил, что под ударом врага были шесть регионов.

По словам президента, на местах работают соответствующие службы, чтобы преодолеть последствия террора врага.

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"Очередная массированная атака против нашего государства. Шесть регионов были под ударом врага. Все наши службы сейчас работают, чтобы преодолеть последствия этого террора", – отметил Владимир Зеленский.

В результате атаки есть жертвы

Президент сообщил, что в Николаеве разрушены десятки жилых домов, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, есть жертвы. По состоянию на сейчас известно о двух погибших. Кроме того, под завалами все еще могут быть люди.

Также в столице повреждены коммуникации, в частности высоковольтные кабели. По словми президента, продолжается работа по восстановлению электроснабжения.

"Два человека пострадало на Харьковщине, спасен один человек. Во Львовской области спасатели работают на месте", – продолжил президент.

Владимир Зеренский выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких и пообещал ответ врагу.

"Обязательно ответим России – террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий", – подчеркнул президент.

Последствия массированной атаки 7 февраля / Фото из телеграмма президента

Коротко о сегодняшней атаке