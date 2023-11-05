Трагедия, которой можно было избежать: Зеленский отреагировал на российский удар по 128 бригаде

Президент Владимир Зеленский 5 ноября отреагировал на российский удар по воинам 128-й бригады. Террористическая атака произошла на Запорожье.

4 ноября в ВСУ подтвердили, что накануне оккупанты ударили ракетой по сосредоточению украинских военных 128-й бригады на Запорожье. Зеленский прокомментировал трагический инцидент во время вечернего обращения.

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"Главное – установить всю правду"

Глава государства выразил соболезнования всем родным и близким погибших воинов. Он подчеркнул, что это трагедия, которой можно было избежать.

Главное – установить всю правду о случившемся и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий – в зоне дострела и аэроразведки врага – знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности,

– отметил украинский лидер.

Президент уточнил, что сейчас проводят соответствующие меры, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, кто конкретно и какие распоряжения давал. По словам Зеленского, по факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование.

Зеленский подчеркнул, что "расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными".

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