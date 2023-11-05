Трагедия, которой можно было избежать: Зеленский отреагировал на российский удар по 128 бригаде
Источник:Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский 5 ноября отреагировал на российский удар по воинам 128-й бригады. Террористическая атака произошла на Запорожье.
4 ноября в ВСУ подтвердили, что накануне оккупанты ударили ракетой по сосредоточению украинских военных 128-й бригады на Запорожье. Зеленский прокомментировал трагический инцидент во время вечернего обращения.
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"Главное – установить всю правду"
Глава государства выразил соболезнования всем родным и близким погибших воинов. Он подчеркнул, что это трагедия, которой можно было избежать.
Главное – установить всю правду о случившемся и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий – в зоне дострела и аэроразведки врага – знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности,
– отметил украинский лидер.
Президент уточнил, что сейчас проводят соответствующие меры, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, кто конкретно и какие распоряжения давал. По словам Зеленского, по факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование.
Зеленский подчеркнул, что "расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными".
"Прилет" "Искандером" по 128 бригаде на Запорожье: что известно
- 3 ноября на Запорожском направлении российские военные нанесли удары по 26 населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах. В частности, противник ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой бригады. В результате атаки погибли десятки военнослужащих. Ранения получили также местные жители.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Он рассказал, что поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии.
- Командир добровольческого батальона "Солнышко" Руслан Каганец с позывным "Комендант" рассказал, что россияне атаковали 128 бригаду во время награждения в честь дня ракетных войск. По словам Каганца, военных собрали, выстроили, после чего россияне нанесли удар. Погибли 22 военных, среди них – офицеры.
- 128 бригада – это объединение горной пехоты Сухопутных войск Украины. Штаб бригады находится в Мукачево, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области. Бригада защищала Украину с 2014 года. Осенью 2022 года воины 128 бригады участвовали в освобождении Херсонской области, держали оборону на Бахмутском направлении. В 2023 году бойцы освободили Лобково и Пятихатки на Запорожском направлении.
- Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил, что 6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур.