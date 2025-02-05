Зеленский отреагировал на слова Рогана, сравнив нападение России с терактом 11 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский ответил Джо Рогану, который обвинил его в развязывании Третьей мировой войны. Он сравнил агрессию России с терактами 11 сентября 2001 года.

Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает 24 Канал. Зеленский ответил Джо Рогану, который ранее оскорбил украинского президента и обвинил его в развязывании Третьей мировой войны, напоминая о теракте 11 сентября.

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Зеленский отреагировал на слова Рогана

Президент Украины отметил, что когда война происходит далеко от кого-то, это создает пространство для спекуляций, и провел параллели между агрессией России против Украины и терактами в США в 2001 году.

Что тогда должны были сделать американцы? Оставить их безнаказанными или атаковать террористов? США ударили по террористам, они поступили правильно, потому что [это] террористы, они поставили их на место. Они уничтожили тех, кто отдал приказ. Если ты не остановишь терроризм, он придет к тебе снова,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что для Украины 11 сентября длится уже три года. Его ответ стал реакцией на заявления Джо Рогана, который в ноябре 2024 года критиковал разрешение США наносить удары по России и предупреждал о приближении Третьей мировой войны.

Роган тогда заявил, что Зеленский утверждает, что Путин напуган, но он не понимает этого и выразил возмущение, призывая прекратить войну.

Зеленский говорит, что путин напуган. Но пошел ты на**й, мужик. Идите на**й, люди, вы вот-вот начнете Третью мировую войну. Мы проголосовали за Трампа, и его идея – закончить все это. Надеюсь, ему удастся сделать это,

– сказал Роган.

К слову, Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине до 9 мая 2025 года.

Законопроекты были внесены в Верховную Раду 14 января, парламент проголосовал уже на следующий день.