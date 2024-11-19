Зеленский отреагировал на удар по Глухову и показал кадры с места атаки
Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли угрозы для нее. В частности, под ударом оказался Глухов.
Ночью 19 ноября Россия атаковала Глухов дроном. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Россию нужно заставить к миру
Зеленский рассказал, что в Глухове есть разрушения общежития одного из учебных заведений.
Он также сообщил, что в результате атаки погибли семь человек, среди которых ребенок.
Мои соболезнования семьям и близким. Более десяти человек пострадали, среди них двое детей. Под завалами, вероятно, еще есть люди,
– написал президент.
Он также отметил, что все делают максимум, чтобы спасти каждого.
Также украинский лидер напомнил, что Украина каждый день призывает мир к решимости и достаточной силы для, чтобы заблокировать эти удары по нашим людям, ведь каждый новый удар России только подтверждает истинные намерения Путина.
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Путин хочет, чтобы война продолжалась, а разговоры о мире ему неинтересны, поэтому Россию нужно принудить к нему силой.
Россия атаковала Глухов: смотрите видео