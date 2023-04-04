Владимир Зеленский отреагировал на вступление Финляндии в НАТО. Президент Украины отметил, что Североатлантический союз стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе.

Президент отметил значение Североатлантического альянса во время войны, которую Россия ведет против Украины.

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Зеленский поздравил Финляндию со вступлением в НАТО

Поздравляю Финляндию и Президента Саули Нииностио со вступлением в НАТО в 74-ю годовщину его основания. В условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе.

– заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что Киев рассчитывает, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что рассчитывает, что на саммите НАТО в Вильнюсе этого года будет принято судьбоносное решение относительно будущего членства Украины в НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поздравляет Финляндию со вступлением в НАТО. Глава Минобороны отметил, что Европа сегодня становится более безопасной.

Границы НАТО в 1997 году расширяются по плану. Поскольку мы разделяем общие ценности, то Украина пойдет по вашему пути европейской и евроатлантической интеграции,

​ – отметил Резников.

Финляндия официально стала членом НАТО