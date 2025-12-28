Зеленский заявил, что готов отвести войска из передовой, но при одном условии, – FT

Владимир Зеленский не верит в то, что Россия откажется от максималистских требований или согласится на предложенный Украиной план. Также президент хотел бы, чтобы США усилили давление на Кремль.

Об этом Владимир Зеленский сказал европейским лидерам во время телефонного разговора 27 декабря, передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

На какие уступки Зеленский готов пойти ради мира?

Политик сообщил европейцам, что Украина готова отвести войска с передовой для создания "демилитаризованной зоны", если Россия сделает то же самое. В то же время Киев хочет получить надежные гарантии безопасности, которые будут четко определять, что будут делать союзники в случае нарушения мира Москвой.

Зеленский также стремится обеспечить стабильное финансирование для ВСУ и поддержку противовоздушной обороны, включая присутствие европейских войск в Украине.

Президент подчеркнул, что Украина может согласиться передать оккупированные территории России только через референдум, проведенный в мирных и безопасных условиях.

Кроме того, Зеленский хочет, чтобы Запорожская АЭС вблизи линии фронта была передана под международный контроль, а электроэнергия, которую она производит, распределялась по обе стороны фронта.

Напомним, что разговор Зеленского с лидерами Европы состоялся накануне его встречи с Дональдом Трампом во Флориде. Ожидается, что эта встреча станет кульминацией активных консультаций, которые продолжаются с ноября 2025 года после появления 28-пунктного мирного плана.

Во время встречи во Флориде Зеленский планирует планирует обсудить будущее Донецкой области, Запорожскую АЭС и другие важные вопросы. Россия требует передать ей весь Донбасс, тогда как Украина настаивает на замораживании линии фронта. США предлагают компромисс – создание свободной экономической зоны,