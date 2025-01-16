Зеленский ответил, есть ли шанс закончить войну в 2025 году

Зеленский ответил, считает ли он, что война может закончиться в этом году и есть ли на это шанс. Президент дал утвердительный ответ. По его словам, Трамп хочет закончить войну и он способен давить на Россию

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление гаранта во время его интервью польским СМИ по итогам визита в Варшаву.

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Есть ли шанс закончить войну в 2025 году

Трамп хочет закончить войну. Это его месседжи публичные и не публичные, если честно. Он способен лидер давить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай и боится объединенную Европу,

– заявил Зеленский.