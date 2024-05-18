"Они как зверь": Зеленский оценил возможность повторного наступления россиян на Киев

Россия не имеет достаточно сил для полномасштабного наступления на украинскую столицу. В то же время врага не стоит недооценивать.

Об этом сказал Владимир Зеленский во время интервью для AFP, которое публикует "Голос Америки".

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Возможно ли наступление

По словам главы государства, у России недостаточно сил для "полномасштабного наступления на столицу, такого, как было в начале вторжения".

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина и ее западные союзники не должны демонстрировать слабость и призвал развернуть две батареи Patriot, чтобы защитить небо над Харьковской областью и показать устойчивость Украины.

Они как зверь... Если они чувствуют слабость где-то в этом направлении, они будут давить,

– подчеркнул президент.

Ситуация на Харьковщине

В интервью Зеленский сказал, что российские силы "хотят атаковать" город, хотя понимают, что это будет "очень трудно".

Они понимают, что у нас есть силы, которые будут долго бороться,

– сказал он.

Что сейчас происходит на Харьковском направлении