Зеленский ответил, повлияет ли перемирие на завершение военного положения и открытие границ
- Зеленский заявил, что отмена военного положения возможна только при одном условии.
- Гарантии безопасности включают мониторинг линии фронта партнерами и присутствие миротворцев, а окончательное завершение войны зависит от подписания мирного договора.
Украинский президент рассказал, что завершение военного положения возможно тогда, когда Украина получит гарантии безопасности. Владимир Зеленский отметил, что Россия вполне может напасть снова.
Поэтому, говорить об отмене особого положения или открытии границ для мужчин рано. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Зеленского во время общения с журналистами.
Что сказал Зеленский о завершении военного положения после перемирия?
Перемирие, по словам Владимира Зеленского, является не единственным условием для отмены военного положения. Президент отметил, что в Украине должна завершиться война. А без гарантий безопасности прекращения войны фактически не будет.
Завершение военного положения будет в момент, когда у Украины появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончилась. Мы не можем признать, что она закончилась. Потому что может быть риск повторной агрессии с таким соседом,
– рассказал представителя медиа Владимир Зеленский.
Украинский лидер добавил, что под гарантиями безопасности понимается мониторинг линии фронта со стороны партнеров и присутствие миротворцев. В таком случае россияне, вероятно, не захотят делать повторные атаки на украинскую территорию.
Соответственно, гарантий безопасности Украина может получить, когда будут доработаны все документы по мирному плану и когда все стороны, в том числе россияне, будут готовы их подписать. Именно это событие станет сигналом, что война закончилась.
Что еще сказал Зеленский во время прошлого общения с журналистами?
Президент Украины прокомментировал ход возможных переговоров с Россией. По его словам, сначала о мирных договоренностях будут говорить советники, а потом уже присоединятся и лидеры. Кроме того, европейские страны и США также должны согласовать все важные для мира вопросы, поэтому в январе состоится еще одна встреча Украины и партнеров.
Гарантии безопасности остаются важными для украинской стороны. Так Зеленский предложил Дональду Трампу предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, с помощью которых может предоставляться защита от врага на 30 – 50 лет. Президент добавил, что между Украиной и США уже есть полностью согласованные решения.
Зеленский также рассказал, что Дональд Трамп проговорил с российским диктатором Владимиром Путиным каждый из 20 пунктов мирного плана. Как отметил украинский лидер, каждая сторона должна быть в одном контексте.