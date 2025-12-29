Зеленский ответил, повлияет ли перемирие на завершение военного положения и открытие границ

Украинский президент рассказал, что завершение военного положения возможно тогда, когда Украина получит гарантии безопасности. Владимир Зеленский отметил, что Россия вполне может напасть снова.

Поэтому, говорить об отмене особого положения или открытии границ для мужчин рано. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Зеленского во время общения с журналистами.

Что сказал Зеленский о завершении военного положения после перемирия?

Перемирие, по словам Владимира Зеленского, является не единственным условием для отмены военного положения. Президент отметил, что в Украине должна завершиться война. А без гарантий безопасности прекращения войны фактически не будет.

Завершение военного положения будет в момент, когда у Украины появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончилась. Мы не можем признать, что она закончилась. Потому что может быть риск повторной агрессии с таким соседом,

– рассказал представителя медиа Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что под гарантиями безопасности понимается мониторинг линии фронта со стороны партнеров и присутствие миротворцев. В таком случае россияне, вероятно, не захотят делать повторные атаки на украинскую территорию.

Соответственно, гарантий безопасности Украина может получить, когда будут доработаны все документы по мирному плану и когда все стороны, в том числе россияне, будут готовы их подписать. Именно это событие станет сигналом, что война закончилась.

