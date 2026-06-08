"У Украины есть козыри": Зеленский неожиданно ответил на давний упрек Трампа

В течение своего второго срока Дональд Трамп неоднократно заявлял, что у Украины "нет карт", а потому она должна согласиться на условия России. Впрочем, со временем Киев доказал, что президент США глубоко ошибался.

На фоне сообщений об успехах Сил обороны на фронте, а также наращивания болезненных ударов по России Владимир Зеленский вспомнил о давней претензии Трампа. Сделал это президент в интервью для Sky News.

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Как Зеленский ответил на слова Трампа о картах?

Политик заявил, что главными "картами" Украины всегда были ее люди. Именно благодаря им страна развила и нарастила оборонное производство и смогла создать мощное технологическое преимущество, прежде всего в сфере беспилотных систем.

Президент подчеркнул, что у Украины много профессионалов. Это преимущественно гражданские люди, которые превратились в военных экспертов.

Я говорил президенту Трампу – я не играю с Путиным. Это все очень серьезно. У меня не было карт, но у меня были люди. И это самое важное. Умные люди, смелые люди. И это наши "карты", "карты" Украины,

– подчеркнул президент.

По словам Зеленского, сегодня Украина очень сильна в беспилотниках. А потому может делиться своим опытом с партнерами и помогать странам Ближнего Востока защищаться от атак Ирана.

По мнению президента, главный способ предотвратить новые войны – это сила и готовность страны себя защищать.

Политик объяснил, что если показать противнику, что страна способна дать отпор в случае нападения, то он не решится начинать войну. По словам Зеленского, важно демонстрировать силу и способность защищать свое государство и людей.

К слову, в интервью Sky News президент назвал замораживание линии фронта – самым быстрым путем к миру. Он предупредил: если Россия не остановит войну, Украина в дальнейшем будет наращивать удары по ней, в частности баллистикой.