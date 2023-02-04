Зеленский озвучил неприятные новости для лиц, имеющих российское гражданство

Президент Владимир Зеленский 4 февраля подписал новые документы по защите государства. Это может относиться к лицам, имеющим российское гражданство.

Зеленский в обращении рассказал, что это очередной шаг для защиты и очищения нашего государства от тех, кто на стороне агрессора.

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Представление от СБУ

Глава государства рассказал, что есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Зеленский анонсировал, что завтра сделают еще один юридический шаг по выполнению санкций СНБО.

Мы работаем для того, чтобы синхронизировать наши санкционные решения с юрисдикциями партнеров,

– рассказал Зеленский.

Смотрите обращение Зеленского: видео

Чиновников лишили российского гражданства

В сети обнародовали документ, о котором, вероятно, говорил Зеленский. Там говорится, что российское гражданство обнаружили у ряда чиновников времен Януковича. Их лишили украинского гражданства.

Дмитрий Табачник – бывший министр образования и науки,

Виталий Захарченко – эксминистр внутренних дел,

Андрей Клюев – бывший глава администрации президента,

Александр Якименко – бывший глава СБУ.

Александр Клименко – эксминистр доходов и сборов

Также в списке есть депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ Никита Шенцев, оккупант и коллаборант Александр Горбылев, а также Богдан Клюев и Виталий Слаба.

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