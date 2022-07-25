Для обновления СБУ, – Зеленский рассказал о новой должности для генерала Галагана
Президент Владимир Зеленский принял ряд кадровых изменений. Глава государства решил перевести генерала Григория Галагана на новую должность.
Галаган стал первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ
Об этом президент сказал во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Зеленский прокомментировал кадровые изменения в Силах специальных операций ВСУ.
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Как известно, новым командующим Сил специальных операций ВСУ назначен боевой генерал Виктор Хоренко. Он заменил на этом посту генерала Григория Галагана.
Зеленский заявил, что Григорий Галаган переводится в другое направление. По словам президента, в целях обновления Службы безопасности Украины Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ.
Также глава государства сообщил, что 25 июля принял решение назначить руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова главой Комитета по разведке при Президенте Украины.
Буданов заменит Демченко
- Таким образом, Зеленский подтвердил информацию СМИ, что Буданов заменит Руслана Демченко. 25 июля президент решил уволить Демченко с должности заместителя секретаря СНБО.
- В Офисе Президента заявили, что Демченко не сможет продолжать выполнять работу, поскольку требует серьезного лечения. В то же время, реноме Демченко вызывает сомнения, поскольку, по данным СМИ, он лоббировал подписание скандальных Харьковских соглашений и подпадал под люстрацию.
- Стоит добавить, что в июле Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Впоследствии Верховная Рада поддержала отставку обоих.
- Также 19 июля президент подписал указ, согласно которому лишился должности заместитель главы СБУ Владимир Горбенко. Зеленский назначил новых глав областных управлений Службы безопасности Украины в Закарпатской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Кадровые изменения глава государства назвал обновлением вертикали государства.
К сведению – обращение Владимира Зеленского 25 июля: смотрите видео