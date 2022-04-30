Зеленский по телефону рассказал Джонсону о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщается, что представители государств обсуждали ситуацию на фронте, в частности, в Мариуполе.

Об этом в твиттере рассказал Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина поддерживает постоянный контакт с правительством Великобритании.

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О чем говорили Зеленский и Джонсон

По словам Зеленского, во время телефонного разговора с Борисом Джонсоном удалось обсудить дальнейшие шаги для завершения войны.

Рассказал о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе. Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира,

– отметил Зеленский.

Помощь Великобритании: коротко

В ходе телефонного разговора 23 апреля Джонсон и Зеленский договорились о предоставлении Украине тяжелого вооружения.

Джонсон отметил, что в знак солидарности с украинским народом Великобритания снова открыла свое посольство в Киеве. Кроме того, по его словам, королевство продолжит вводить новые санкции против российских военных.

Великобритания пропагандирует солидарность с Украиной и на международной арене. Да, премьер Великобритании объяснил генсеку ООН Антониу Гутеррешу важность поддержки Украины.

Поддержка Великобритании ощутима и на экономическом фронте. Да, отменили все пошлины на товары, поступающие в Великобританию из Украины в рамках действующего соглашения о свободной торговле.

В то же время министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи не видит проблемы в том, чтобы Украина наносила удары по российским военным объектам из оружия, которое передает правительство его страны.

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