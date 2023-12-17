Мощно было, спасибо! – Зеленский отметил достижения ГУР, СБУ и Воздушных сил

Владимир Зеленский поблагодарил наших разведчиков, спецслужбы и защитников неба. Украинский лидер назвал их работу мощной.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Воздушные силы, Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки и Главное управление разведки. Их работу глава государства отметил во время своего традиционного обращения к украинцам.

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Что сказал Зеленский

Президент выразил благодарность нашим разведчикам, СБУ и защитникам украинского неба. В то же время глава государства не конкретизировал.

И отдельная благодарность – ГУР, СБУ, Воздушным силам и Службе внешней разведки. Тот случай, когда без деталей, но одним словом – мощно было. Спасибо!

– сказал Зеленский.

Кроме этого, украинский лидер поблагодарил партнеров за усиление ПВО Украины и поддержку наших оборонных перспектив.

В воскресенье, 17 декабря, Зеленский отметил украинских нацгвардейцев, которые вместе со всеми помогают спасать жизни после ударов со стороны страны-агрессорки и дают нашему государству больше безопасности.

Третья бригада оперативного назначения Нацгвардии – солдат Максим Осипов и младший сержант Владислав Мороз. Я благодарю вас, парни, за вашу результативность! Четырнадцатая бригада оперативного назначения – младший сержант Сергей Тихенко и капитан Григорий Токарь. Спасибо! Пятнадцатый Славянский полк Нацгвардии – младший лейтенант Александр Роговский и лейтенант Богдан Шулика. Молодцы, воины!

– заявил президент.

По его словам, мир помогает, когда видит, что государство и сами люди делают все для защиты, и что у Украины действительно есть перспективы защититься от российской агрессии.

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