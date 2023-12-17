Мощно было, спасибо! – Зеленский отметил достижения ГУР, СБУ и Воздушных сил
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский поблагодарил наших разведчиков, спецслужбы и защитников неба. Украинский лидер назвал их работу мощной.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Воздушные силы, Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки и Главное управление разведки. Их работу глава государства отметил во время своего традиционного обращения к украинцам.
Читайте также Прекрасный результат из сбитых "Шахедов": Игнат рассказал, кто обеспечивает точную работу
Что сказал Зеленский
Президент выразил благодарность нашим разведчикам, СБУ и защитникам украинского неба. В то же время глава государства не конкретизировал.
И отдельная благодарность – ГУР, СБУ, Воздушным силам и Службе внешней разведки. Тот случай, когда без деталей, но одним словом – мощно было. Спасибо!
– сказал Зеленский.
Кроме этого, украинский лидер поблагодарил партнеров за усиление ПВО Украины и поддержку наших оборонных перспектив.
В воскресенье, 17 декабря, Зеленский отметил украинских нацгвардейцев, которые вместе со всеми помогают спасать жизни после ударов со стороны страны-агрессорки и дают нашему государству больше безопасности.
Третья бригада оперативного назначения Нацгвардии – солдат Максим Осипов и младший сержант Владислав Мороз. Я благодарю вас, парни, за вашу результативность! Четырнадцатая бригада оперативного назначения – младший сержант Сергей Тихенко и капитан Григорий Токарь. Спасибо! Пятнадцатый Славянский полк Нацгвардии – младший лейтенант Александр Роговский и лейтенант Богдан Шулика. Молодцы, воины!
– заявил президент.
По его словам, мир помогает, когда видит, что государство и сами люди делают все для защиты, и что у Украины действительно есть перспективы защититься от российской агрессии.
Другие заявления президента
- Не так давно глава государства призвал чиновников прилагать больше усилий для победы Украины в развязанной Россией войне. Зеленский предупредил, что отныне ситуации в областях и общинах будут тщательнее контролироваться.
- Ранее президент приветствовал решение Европейского совета начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Он назвал это победой нашей страны и всей Европы.
- Напомним, глава государства заявил, что в 2023 году у российских оккупантов не было никаких побед. По его словам, россияне ничего оккупировать не смогли.