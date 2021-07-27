Зеленский подписал указ об изменениях в составе СНБО: кого исключили
27 июля 2021 , 21:06Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ вступает в силу с 27 июля.
По решению президента, СНБО должен покинуть экс-глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк. Его заменит другой чиновник.
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Президент подписал указ об изменениях в СНБО
Указ Зеленского №318 / 2021 об изменениях в Совете нацбезопасности и обороны 27 июля было опубликовано на сайте Офиса Президента. В персональный состав СНБО глава государства ввел действующего руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
Зато из состава органа выводится Валерий Кондратюк, ранее возглавлявший СВР.Обратите внимание! Президент 23 июля представил для Службы внешней разведки нового председателя Александра Литвиненко. Чиновник сменил на этом посту Валерия Кондратюка, который руководил ведомством с 2020 по 2021 год.
Александр Литвиненко, Валерий Кондратюк / Коллаж 24 канала
Последние кадровые решения Зеленского
- Владимир Зеленский 27 июля принял решение об отставке Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. Его преемником стал командующий оперативного командования "Север" Валерий Залужный.
- По информации СМИ, президент также уволил первого заместителя председателя СБУ генерал-майора Руслана Баранецкого. Впрочем соответствующего указа пока нет на сайте ОП.
- Зеленский также обновил состав военного кабинета СНБО. К нему присоединились 2 вице-премьера и заместители председателя Офиса Президента.