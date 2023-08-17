Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов

В Украине уволили всех областных военкомов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Зеленский постановил ввести в действие решение СНБО от 11 августа 2023 года по результатам проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ, пишет 24 Канал.

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Контроль за увольнением военкомов будет осуществлять секретарь СНБО

В указе №491/2023, опубликованном на сайте Офиса Президента, отмечается, что контроль за исполнением решения СНБО будет осуществлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что известно об увольнении военкомов в Украине