28 ноября Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите критически важной инфраструктуры. В Украине будет запрещено освещать масштабы разрушений и сроки восстановления таких объектов.

Соответствующий указ № 1151/2026 был опубликован на сайте президента. Помимо информации о последствиях обстрелов, под запрет попадают любые данные о темпах и ходе возведения защитных сооружений.

О чем идет речь в указе?

Президент подписал решение СНБО от 23 октября "О мерах по усилению защиты объектов критической инфраструктуры на следующий отопительный период 2026/27 года". Согласно ему Кабмин должен безотлагательно принять меры, чтобы в Украине не распространяли эту информацию в публичном пространстве.

Принять неотложные меры по запрету освещения в средствах массовой информации последствий разрушений и сроков восстановления объектов критической инфраструктуры, а также этапы и ход строительства защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора жизнеобеспечения населения, в частности тех, которые предусмотрены Комплексными планами устойчивости регионов и отдельных городов,

– отмечается в тексте решения СНБО.

Напомним, недавно Владимир Зеленский и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса обсудили кадровые вопросы в военной сфере. Какие изменения готовятся – пока неизвестно. Также Зеленский подчеркнул, что Украина движется к тому, чтобы создать собственную эффективную антибалистическую систему ПРО.