Зеленский подписал закон о мобилизации

Президент Украины подписал закон об изменениях в процесс мобилизации. Работа над ним продолжалась долгое время.

Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Об этом стало известно 16 апреля.

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Этот закон поможет военному руководству

Владимир Зеленский говорил, что этот закон может помочь военному руководству Украины. Кроме этого, закон содержит пункты, которые должны поддерживать тех военных, которые находятся на фронте от 24 февраля 2022 года.

В частности, ранее в Генштабе заявляли, что продолжается плановая ротация. В то же время в Генштабе отметили, что враг продолжает давить на многих направлениях фронта.

Большинство пунктов этого закона вступят в силу через месяц, то есть в середине мая.

В Минобороны назвали плюсы нового закона