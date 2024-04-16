Зеленский подписал закон о мобилизации
Источник:Законопроект №10449
Президент Украины подписал закон об изменениях в процесс мобилизации. Работа над ним продолжалась долгое время.
Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Об этом стало известно 16 апреля.
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Этот закон поможет военному руководству
Владимир Зеленский говорил, что этот закон может помочь военному руководству Украины. Кроме этого, закон содержит пункты, которые должны поддерживать тех военных, которые находятся на фронте от 24 февраля 2022 года.
В частности, ранее в Генштабе заявляли, что продолжается плановая ротация. В то же время в Генштабе отметили, что враг продолжает давить на многих направлениях фронта.
Большинство пунктов этого закона вступят в силу через месяц, то есть в середине мая.
В Минобороны назвали плюсы нового закона
- Представитель оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин указал на его преимущества. По его словам, в новом документе указано, как улучшить мобилизацию.
- Кроме того, в законе прописаны права и механизмы работы ТЦК, вокруг которой часто возникали скандалы. Однако сейчас ситуацию пытаются урегулировать. отдельная, соответствующими нормами нового закона о мобилизации.
- Важным является и то, что закон предлагает ряд "льгот" для военнослужащих. Например, это 150 тысяч гривен на приобретение автомобиля, 50 процентов от первого взноса, если человек покупает жилье в кредит, 100 тысяч гривен после первого года службы. Кроме этого, закон предусматривает достойную зарплату для военных, которые находятся на лечении и не выполняют боевых задач.