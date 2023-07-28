Зеленский подписал закон о переносе дат праздников: среди них – Рождество
28 июля 2023, 14:27Читати новину українською
Источник:Верховная Рада
Теперь в Украине перенесены даты сразу трех праздников. Соответствующий закон уже подписал Владимир Зеленский. В частности, говорится о Рождестве.
Теперь Рождество украинцы будут праздновать 25 декабря. Между тем, 7 января перестанет быть выходным.
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Кроме того, украинцев ждут еще два важных изменения:
- День Украинской Государственности будут праздновать 15 июля;
- День защитников и защитниц Украины – 1 октября.
В пояснительной записке отметили, что в условиях полномасштабной войны России против Украины идет мощное возрождение нации. Речь идет об успешной борьбе за идентичность. В частности, она проявляется в желании украинцев иметь свои традиции и праздники.