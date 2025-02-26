Владимир Зеленский подтвердил, что между США и Украиной согласовано "рамочное соглашение" по ископаемым, которое не требует ратификации. В нем также нет положений о Фонде в 500 миллиардов долларов и полной собственности США, речь идет именно о "совладении".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского.

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Зеленский рассказал детали соглашения об ископаемых

Президент сообщил, что конечный вариант соглашения по ископаемым очень неплохо оценивают чиновники. Зеленский отметил, что собственными глазами еще не видел конечного варианта соглашения, но планирует поработать над ней позже.

Он отметил, что сейчас условия соглашение звучат неплохо, и все это – благодаря плодотворной работе украинской і американской команд.