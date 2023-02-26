Зеленский подтвердил сбитие вражеского самолета под Авдеевкой

Владимир Зеленский вечером 26 февраля, в День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, обратился к гражданам Украины. Он сообщил о достижениях нашего государства, а также поблагодарил всех, кто приближает победу.

110 ОМБР сбила вражеский самолет

В частности, в своем обращении он рассказал, что в этот день украинские военные сбили самолет российских оккупантов под Авдеевкой. Речь идет о защитниках 110-й ОМБР.

Достойно внимания В Горловку свозят сотни тел вагнеровцев и российских солдат: главное из Генштаба

Особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110-й отдельной механизированной бригады, сбившим очередной вражеский самолет под Авдеевкой,

– сказал президент.

Обращение Владимира Зеленского 26 февраля: видео

Вероятно, говорится о Су-25

Отметим, что больше подробностей Владимир Зеленский не озвучил. Однако, вероятно, речь идет о вражеском штурмовике Су-25, о чем ранее 26 февраля рассказывал нардеп Муса Магомедов. Более того, военным Украины удалось захватить в плен российского пилота.

Говорят: "Месть – блюдо, которое подают холодным"… Но не в этом случае. Вчерашний авианалет на Авдеевский коксохим отомщен менее чем за сутки,

– написал он.

Известно, что этот самолет 25 февраля атаковал здание заводоуправления Авдеевского коксохимического завода Донецкой области. В результате налета один человек получил ранения, его доставили в больницу в Покровске.

Падали российские самолеты не только в Украине

Отметим, что 26 февраля страна-террористка лишилась своего самолета не только на территории Украины. Так, в самой России, вероятно, долетался еще один штурмовик Су-25. По предварительным данным, у него вспыхнул двигатель, однако министерство обороны России пока не комментировало вероятную катастрофу.

Критические повреждения мог понести и российский военно-транспортный самолет ДРЛС А-50 в результате взрывов у белорусской авиабазы "Мачулищи". Среди версий причин взрывов – сброс взрывчатки.

Стоит отметить, что долгое время именно с этого аэродрома взлетали российские МиГ-31к, являющиеся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Военные Украины сбили не один вражеский самолет