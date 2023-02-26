Зеленский подтвердил сбитие вражеского самолета под Авдеевкой
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский вечером 26 февраля, в День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, обратился к гражданам Украины. Он сообщил о достижениях нашего государства, а также поблагодарил всех, кто приближает победу.
110 ОМБР сбила вражеский самолет
В частности, в своем обращении он рассказал, что в этот день украинские военные сбили самолет российских оккупантов под Авдеевкой. Речь идет о защитниках 110-й ОМБР.
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Особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110-й отдельной механизированной бригады, сбившим очередной вражеский самолет под Авдеевкой,
– сказал президент.
Обращение Владимира Зеленского 26 февраля: видео
Вероятно, говорится о Су-25
Отметим, что больше подробностей Владимир Зеленский не озвучил. Однако, вероятно, речь идет о вражеском штурмовике Су-25, о чем ранее 26 февраля рассказывал нардеп Муса Магомедов. Более того, военным Украины удалось захватить в плен российского пилота.
Говорят: "Месть – блюдо, которое подают холодным"… Но не в этом случае. Вчерашний авианалет на Авдеевский коксохим отомщен менее чем за сутки,
– написал он.
Известно, что этот самолет 25 февраля атаковал здание заводоуправления Авдеевского коксохимического завода Донецкой области. В результате налета один человек получил ранения, его доставили в больницу в Покровске.
Падали российские самолеты не только в Украине
Отметим, что 26 февраля страна-террористка лишилась своего самолета не только на территории Украины. Так, в самой России, вероятно, долетался еще один штурмовик Су-25. По предварительным данным, у него вспыхнул двигатель, однако министерство обороны России пока не комментировало вероятную катастрофу.
Критические повреждения мог понести и российский военно-транспортный самолет ДРЛС А-50 в результате взрывов у белорусской авиабазы "Мачулищи". Среди версий причин взрывов – сброс взрывчатки.
Стоит отметить, что долгое время именно с этого аэродрома взлетали российские МиГ-31к, являющиеся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Военные Украины сбили не один вражеский самолет
- 11 февраля украинские пограничники сбили самолет оккупантов под Бахмутом, при этом катапультирование пилота они не увидели. Предполагают, что это тоже был Су-25.
- Еще один Су-25 превратили в металлолом вблизи Бахмута 24 января. В тот же день в районе Евгениевки Волновахского района были уничтожены еще 3 российских ударных вертолета Ка-52.
- Вражеские штурмовики приземлялись и 23 января. В тот день сбить удалось 2 вражеских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52 и беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
- Всего по состоянию на утро 26 февраля военные Украины с начала полномасштабной войны уничтожили 229 вражеских самолетов и 288 вертолетов.