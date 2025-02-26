Зеленский подтвердил встречу с Трампом 28 февраля
Президент Зеленский подтвердил встречу с Трампом 28 февраля. Он сообщил, что "наши команды работают с Америкой и готовятся к переговорам уже в эту пятницу".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение лидера.
Смотрите также Прекращение огня без гарантий безопасности для Украины не будет,– Зеленский
Зеленский подтвердил встречу с Трампом
Лидер Украины сообщил, что наши команды работают с Америкой и готовятся к переговорам уже в эту пятницу.
"Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности – это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов", – указал президент.
Он добавил, что проведет встречу с главой США.
Встретлюсь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру,
– добавил он.
Напомним, что во время заседания кабинета в Белом доме Дональд Трамп отметил, что на пятницу, 28 февраля, запланированный визит в США президента Украины.
По его словам, во время этого визита они подпишут соглашение о редкоземельных полезных ископаемых. Трамп подчеркнул, что это будет "очень большая сделка".