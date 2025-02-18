Зеленский поговорил с Макроном о результатах саммита в Париже

Владимир Зеленский провел разговор с Эмманюэлем Макроном. Президенты Украины и Франции обсудили в частности результаты экстренного саммита в Париже и гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы государства. Следует отметить, что участие в саммите безопасности приняли лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании.

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О чем Зеленский говорил с Макроном

Владимир Зеленский отметил, что разговор с Макроном был длительным.

В ходе экстренного саммита в Париже президент Франции встречался с другими европейскими лидерами. По словам Зеленского, политики говорили о глобальной ситуации, ситуации в Европе и, в частности, гарантиях безопасности для Украины.

Как сообщил глава государства, у Украины и европейских лидеров есть общее видение: должны быть надежные, сильные гарантии безопасности.

Любое другое решение без таких гарантий, например хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы.

– отметил Владимир Зеленский.

Эмманюэль Макрон также проинформировал президента Украины о разговорах с другими лидерами – не только европейскими. Политики договорились, что будут в постоянном контакте, ведь, по словам Зеленского, "решаются важные вещи".

Нужно обеспечить надежный, длительный мир. Он может быть следствием только сильных гарантий безопасности,

– подытожил президент Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил за все усилия, которые прилагает Франция и лично Эмманюэль Макрон в этом вопросе.