Зеленский поговорил с Сырским: где сейчас самая тяжелая ситуация, а где ВСУ наносят врагу потери

Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. У них был длительный разговор, во время которого они обсудили все ключевые направления.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский провел разговор с Сырским

Прежде всего Зеленский обсудил с Сырским ситуацию в Донецкой области.

Кураховское направление – самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции,

– говорится в сообщении президента.

Также они обсудили ситуацию на Запорожском направлении. "Видим имеющиеся угрозы, наши Силы обороны Украины контролируют ситуацию", – отметил президент.

Курская операция – наши воины защищают позиции и наносят российской армии очень ощутимые потери,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что наша задача – максимально уничтожить потенциал врага в приграничье.

Президент выразил благодарность всем украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые обеспечивают выполнение наших украинских задач.