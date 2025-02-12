Зеленский поговорил с Трампом после его разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский говорили по телефону. 12 февраля, впервые после инаугурации Трампа, он лично начал диалог с украинской стороной.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Офис Президента. Руководители двух стран только что завершили разговор. До этого президент США общался с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Что известно о разговоре Зеленского и Трампа

Деталей общения президентов еще нет, однако известно, что их разговор длился около часа.

Ранее Дональд Трамп анонсировал разговор с Зеленским в рамках начала высокоуровневой дипломатии США относительно российско-украинской войны. А уже лично встретиться с президентом Украины должны спецпредставитель Трампа Кит Келлог и вице-президент США Джей Ди Венс во время Мюнхенской конференции по безопасности 14 – 16 февраля.

О вопросах будущего разговора с президентом Украины Дональд Трамп отмечал, что они будут говорить о завершении войны и безопасности украинских активов, редкоземельных металлов и других полезных ископаемых.

Дональд Трамп договорился о начале переговоров

Разговору с президентом Украины предшествовало почти полуторачасовое общение Трампа с Владимиром Путиным. Как сообщил глава США, в ходе разговора речь шла о начале переговоров о войне в Украине. Также президенты обсудили Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект и силу доллара.