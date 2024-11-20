Поблагодарил за позицию касательно Путина и договорился о встрече: Зеленский поговорил с Туском

Владимир Зеленский провел телефонную беседу с Дональдом Туском. Украинский президент и польский премьер сошлись во мнении, что нужно продолжать политическую изоляцию Кремля.

17 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине, в частности по ее энергетике. Это произошло всего через считанные дни после того, как канцлер Германии впервые за 2 года позвонил главе Кремля. Тогда премьер-министр Дональд Туск отличился своей резкой позицией. Он сказал, что Путин масштабной атакой на Украину доказал миру, что "телефонная дипломатия не может заменить настоящую поддержку Украины со стороны всего Запада", передает 24 Канал.

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О чем говорили Зеленский и Туск

20 ноября президент Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Туском. Глава государства поблагодарил лично главу польского правительства за его принципиальную реакцию на последний обстрел со стороны России и попытки прекратить политическую изоляцию российского диктатора.

Также политики обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Премьер-министр сообщил, что Польша готовит к передаче 45-й пакет поддержки и уже начала работу над следующим оборонным пакетом.

Особое внимание в разговоре было уделено ожиданиям от председательства Польши в Совете ЕС в первой половине следующего года. Зеленский выразил надежду на поддержку со стороны Польши в переговорном процессе с Евросоюзом по открытию первого кластера переговоров и параллельно – других.

Также украинский лидер поблагодарил Туска за привлечение его широких личных контактов для адвокации вступления Украины в НАТО и продолжение оборонной поддержки.

Лидеры планируют провести встречу до конца этого года.

К слову, Зеленский отмечает, что дипломатическая изоляция Путина является важным элементом давления на него и может способствовать окончанию войны. Он считает, что контакты разведок западных стран с Россией подрывают усилия по политической изоляции Путина.