Зеленский показал последствия удара по Кривому Рогу: жуткие кадры с места вражеской атаки
Россияне 31 июля ударили по многоэтажке в Кривом Роге. Президент Владимир Зеленский показал видео последствий очередной террористической атаки оккупантов.
Глава государства отметил, что операция по ликвидации последствий обстрелов продолжается. На месте работают все необходимые службы.
К теме Россия могла ударить по Кривому Рогу "Искандером": в ГУР сказали, сколько ракет производят враги
Зеленский показал последствия удара по Кривому Рогу
Зеленский рассказал, что по Кривому Рогу, по предварительным данным, россияне выпустили 2 баллистические ракеты.
Полностью разрушены этажи жилого дома с четвертого по девятое. Работы сложные: в разрушенном подъезде дома падали части конструкции. Мишенью террористов было также здание университета и админздание,
– отметил украинский лидер.
По состоянию на 17:45 известно о шести погибших, среди них – ребенок и его мама.
"Мои соболезнования родным. Десятки людей ранены и травмированы, всем оказывается необходимая помощь. К спасательной операции привлечены более 350 человек. Я благодарю каждого и каждую, кто спасает жизнь и помогает людям!" – подытожил президент.
Смотрите видео с места обстрела
Стоит прочесть В Кривом Роге погибла мать вместе с дочерью: фото жертв российского террора
Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: коротко
- Утром 31 июля враг обстрелял Кривой Рог. Одна из ракет попала в 9-этажное здание, другая – в учебное заведение.
- В Воздушных силах заявили, что Россия, вероятно, атаковала город баллистическими ракетами. Установить точный тип оружия удастся только после того, как специалисты осмотрят обломки.
- Также во время спасательной операции произошел обвал части разрушенного дома. К счастью, в результате этого никто из спасателей или жителей – не пострадал.
- Известно, что в результате террористических действий России погибли 6 человек, еще 64 – получили ранения. Среди них – двое мальчиков и три девушки в возрасте от 4 до 17 лет.