"С руинами вместо жизни": Зеленский показал щемящее видео о разрушенных городах Украины
Источник:Владимир Зеленский
Российские захватчики жестоко и цинично продолжают разрушать украинские города. Президент Владимир Зеленский показал щемящее видео об уничтоженных населенных пунктах.
Украинский лидер заявил, что мы никогда не простим ту боль, которую Россия принесла нашей земле. И мы выгоним российскую нечисть из всей Украины.
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Города с руинами вместо жизни
Зеленский обнародовал видео и вспомнил украинские города, которые разрушили российские террористы.
Города с развалинами вместо жизни. Города с затопленными улицами. Города, которые существуют только в теплых воспоминаниях. Города, где теперь вместо детского смеха раздаются взрывы,
– написал президент.
Он подчеркнул, что украинцы никогда не простят ту боль, которую Россия принесла нашей земле. К тому же мы выгоним российскую нечисть со всей нашей земли.
"Освободим каждый наш город и село от оккупанта и вернем справедливость нашим людям", – подчеркнул Зеленский.
Щемящие кадры о разрушенных городах Украины: смотрите видео
Зеленский спрогнозировал, какое будущее ждет Россию
Недавно Владимир Зеленский заявил, что в России может произойти революция и не одна. Вопрос внутреннего взрыва общества – это только вопрос времени.
Зеленский считает, что общество уже понимает, что в будущем их ждет внутренний взрыв. Революция – только вопрос времени, ведь даже сейчас кремлевские пропагандисты промывают мозги. Президент подчеркнул, что такие нарративы – подмена фактов и понятий.