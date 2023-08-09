Зеленский показал видео с последствиями атаки по жилому кварталу Запорожья: жуткие кадры
Российские оккупанты вечером 9 августа атаковали Запорожье. Вражеская ракета попала по жилому кварталу.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. Также он опубликовал видео с места трагедии.
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Россияне атаковали Запорожье
Президент отреагировал на очередные террористические обстрелы Запорожья.
Запорожье. Еще один удар российских террористов. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным,
– отметил глава государства.
Он добавил, что в настоящее время идет спасательная операция. Всем пострадавшим окажут всю необходимую помощь.
"И это военное преступление России непременно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой – благодаря нашим героическим воинам", – подытожил украинский лидер.
Смотрите видео с места вражеского обстрела
Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал о последствиях атаки.
"Сегодня российские террористические войска нанесли очередной ракетный удар по мирному Запорожью. "Сверхточным" оружием разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе. Сейчас известно о 3 погибших гражданских людях, медики оказывают помощь раненым", – отметил глава ОВА.
Взрывная волна выбила стекла в многоэтажках. Специалисты работают над ликвидацией последствий дела рук страны-террориста.
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Российские захватчики постоянно атакуют Запорожье
- Россияне 8 августа нанесли 87 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области. В общей сложности поступило 35 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных зданий и объектов инфраструктуры.
- Ночью 6 августа оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. На месте обстрела возникло возгорание, поэтому специалисты начали работать над его ликвидацией. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
- Утром же 30 июля россияне также нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате погибли двое гражданских – мужчина и женщина.