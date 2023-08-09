Зеленский показал видео с последствиями атаки по жилому кварталу Запорожья: жуткие кадры

Российские оккупанты вечером 9 августа атаковали Запорожье. Вражеская ракета попала по жилому кварталу.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. Также он опубликовал видео с места трагедии.

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Россияне атаковали Запорожье

Президент отреагировал на очередные террористические обстрелы Запорожья.

Запорожье. Еще один удар российских террористов. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным,

– отметил глава государства.

Он добавил, что в настоящее время идет спасательная операция. Всем пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

"И это военное преступление России непременно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой – благодаря нашим героическим воинам", – подытожил украинский лидер.

Смотрите видео с места вражеского обстрела

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал о последствиях атаки.

"Сегодня российские террористические войска нанесли очередной ракетный удар по мирному Запорожью. "Сверхточным" оружием разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе. Сейчас известно о 3 погибших гражданских людях, медики оказывают помощь раненым", – отметил глава ОВА.

Взрывная волна выбила стекла в многоэтажках. Специалисты работают над ликвидацией последствий дела рук страны-террориста.

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