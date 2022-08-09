Зеленский пообщался с Клинтоном: обсудили, как не позволить россии "заморозить конфликт"

Владимир Зеленский провел разговор с Биллом Клинтоном. В частности, сообщил 42 президенту США, что важно не дать россии заморозить конфликт и поблагодарил США за помощь в этом.

В ОП сообщили, что встреча прошла в формате видеоконференции. В этот же вечер 8 августа Владимир Зеленский объяснил, что после войны не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта.

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Зеленский провел переговоры с Клинтоном

США помогают нам не дать россии заморозить этот конфликт. А это именно то, к чему стремится кремль. Мы хорошо знаем, что происходит с "замороженными конфликтами". Это растягивается на годы, десятки лет. Мы не можем этого допустить,

– объяснил Зеленский.

Также президент Украины поблагодарил Билла Клинтона за:

поддержку со стороны США на разных уровнях;

личную поддержку Украины от Билла Клинтона и его жены, в частности, за участие в Саммите первых леди и джентльменов.

Зеленский подчеркнул, что важно в дальнейшем вводить санкции против россии и призвал 42 президента США использовать личный авторитет для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам и минированию Запорожской АЭС и ядерному террору россии.

"Для нас очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущения актуальности войны в Украине. Именно поэтому такие разговоры, как этот, для нас очень полезны", – заверил Владимир Зеленский.

Добавил также об оборонных нуждах нашего государства. Также политики обсудили участие в будущих международных мероприятиях.

Что этому предшествовало

В марте Билл Клинтон и Джордж Буш посетили украинскую церковь в Чикаго с букетом подсолнухов. Таким поступком 42 и 43 президенты США решили продемонстрировать солидарность с украинцами.

В мае Владимир Зеленский провел разговор в формате видеоконференции с 43 президентом США Джорджем Бушем.

Тогда политики обсудили войну в Украине. Также Владимир Зеленский пригласил 43 президента США в Украину в любое удобное для него время.

Джордж Буш в отклике о разговоре с Зеленским назвал президента Украины Уинстоном Черчиллем нашего времени.

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