Зеленский поручил искать решение, чтобы тревоги из-за МИГ не парализовали страну

Тревоги из-за взлета носителя "Кинжалов" в Украине в последнее время стали длиться очень долго. Президент Украины пытается это решить.

Тревоги, объявляемые из-за взлета МиГ-31, длятся по несколько часов. Глава государства поручил искать решения, чтобы избежать этого.

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Обсудили важные вопросы

Владимир Зеленский поручил решить эту проблему Минобороны, Генштабу и Кабмину. В целом, заседание было посвящено вопросам обеспечения Сил обороны на следующий год.

Кроме того, во время Ставки Главнокомандующего обсудили также ситуацию на фронте. Президент прослушал доклады Сырского, Тарнавского, Залужного, Москалева и Содоли.

Прослушали большой доклад министра обороны Умерова о потребностях наших воинов в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах – во всем необходимом для дальнейшей деоккупации Украины,

– написал Зеленский.

Также внимание было уделено реализации текущих контрактов военно-промышленного комплекса страны.

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