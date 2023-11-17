Зеленский поручил искать решение, чтобы тревоги из-за МИГ не парализовали страну
Источник:Владимир Зеленский
Тревоги из-за взлета носителя "Кинжалов" в Украине в последнее время стали длиться очень долго. Президент Украины пытается это решить.
Тревоги, объявляемые из-за взлета МиГ-31, длятся по несколько часов. Глава государства поручил искать решения, чтобы избежать этого.
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Обсудили важные вопросы
Владимир Зеленский поручил решить эту проблему Минобороны, Генштабу и Кабмину. В целом, заседание было посвящено вопросам обеспечения Сил обороны на следующий год.
Кроме того, во время Ставки Главнокомандующего обсудили также ситуацию на фронте. Президент прослушал доклады Сырского, Тарнавского, Залужного, Москалева и Содоли.
Прослушали большой доклад министра обороны Умерова о потребностях наших воинов в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах – во всем необходимом для дальнейшей деоккупации Украины,
– написал Зеленский.
Также внимание было уделено реализации текущих контрактов военно-промышленного комплекса страны.
Зеленский сказал, какая зима ожидает Украину
- Президент Владимир Зеленский предупредил, что зимой Россия может прибегнуть к ракетным обстрелам энергосистемы Украины, как в прошлом году. Глава государства оценил готовность Украины к атакам России, а также потенциал противника.
- Зеленский выразил мнение, что сейчас Украина лучше готова к обстрелам, чем в прошлом году. В частности, как говорит президент, Украина находится в лучшем положении с точки зрения ПВО.
- В то же время глава государства выразил сомнение, что Россия будет использовать меньше оружия дня новых атак на энергосети Украины.