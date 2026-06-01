Зеленский поручил Минобороны активизировать все форматы для поставки Украине антибаллистики
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны активизировать все имеющиеся форматы сотрудничества с партнерами для поставки Украине антибаллистики.
Об этом глава государства сообщил в понедельник, 1 июня.
Читайте также СМИ ответили, как часто Россия может наносить массированные ракетно-пушечные удары
Как Украина усиливает систему ПВО?
Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и заслушал доклад Александра Сырского по ситуации на ключевых направлениях.
Отдельной темой стала противовоздушная оборона: президент назвал это одним из ключевых приоритетов для защиты городов и общин.
Ожидаю значительно больше активности от наших дипломатов для усиления ПВО и поставки необходимых ракет. Поручил также Министерству обороны активизировать все имеющиеся форматы с партнерами для поставки антибаллистики,
– сообщил глава государства.
По словам президента, отдельное внимание уделили состоянию выполнения тех решений, о которых говорили украинские военные на передовой.
Речь идет о введении прямого финансирования боевых бригад для закупки необходимого оснащения, прежде всего беспилотников, совершенствование механизма пополнения личного состава и расширение возможностей подразделений по проведению базовой общевойсковой подготовки (БОВП).
Как сообщил Зеленский, прямое финансирование уже добавило бригадам реальных боевых возможностей. В то же время около 160 воинских частей уже получают стабильное гарантированное пополнение, и это позволяет более уверенно защищать позиции.
Также, отметил президент, вдвое увеличилось и количество воинских частей, которые получили право проводить БЗВП.
Поручил по каждому из этих пунктов проработать возможные дополнительные шаги, как еще можем поддержать бригады,
– добавил Владимир Зеленский.
К слову, 1 июня в Минобороны прокомментировали поставки американского вооружения. Там заявили, что привлеченных в рамках программы PURL средств пока достаточно для продолжения поставок критически важного вооружения.
В то же время во время военного положения детали по ней относятся к служебной информации, поэтому их не комментируют публично.