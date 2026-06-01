Зеленский поручил Минобороны активизировать все форматы для поставки Украине антибаллистики

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны активизировать все имеющиеся форматы сотрудничества с партнерами для поставки Украине антибаллистики.

Об этом глава государства сообщил в понедельник, 1 июня.

Как Украина усиливает систему ПВО?

Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и заслушал доклад Александра Сырского по ситуации на ключевых направлениях.

Отдельной темой стала противовоздушная оборона: президент назвал это одним из ключевых приоритетов для защиты городов и общин.

Ожидаю значительно больше активности от наших дипломатов для усиления ПВО и поставки необходимых ракет. Поручил также Министерству обороны активизировать все имеющиеся форматы с партнерами для поставки антибаллистики,

– сообщил глава государства.

По словам президента, отдельное внимание уделили состоянию выполнения тех решений, о которых говорили украинские военные на передовой.

Речь идет о введении прямого финансирования боевых бригад для закупки необходимого оснащения, прежде всего беспилотников, совершенствование механизма пополнения личного состава и расширение возможностей подразделений по проведению базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Как сообщил Зеленский, прямое финансирование уже добавило бригадам реальных боевых возможностей. В то же время около 160 воинских частей уже получают стабильное гарантированное пополнение, и это позволяет более уверенно защищать позиции.

Также, отметил президент, вдвое увеличилось и количество воинских частей, которые получили право проводить БЗВП.

Поручил по каждому из этих пунктов проработать возможные дополнительные шаги, как еще можем поддержать бригады,

– добавил Владимир Зеленский.

К слову, 1 июня в Минобороны прокомментировали поставки американского вооружения. Там заявили, что привлеченных в рамках программы PURL средств пока достаточно для продолжения поставок критически важного вооружения.

В то же время во время военного положения детали по ней относятся к служебной информации, поэтому их не комментируют публично.