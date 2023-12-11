Новый потенциальный союзник: что продемонстрировал визит Зеленского в Аргентину
Владимир Зеленский 10 декабря посетил церемонию инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. Он также встретился с лидерами стран Латинской Америки и призвал поддержать Украину во время войны с российским агрессором.
Победитель выборов в Аргентине еще во время своей кампании выражал симпатию нашему государству и осуждал войну. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что визит важный, а возможностью поговорить с Милеем нужно было воспользоваться.
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О чем могли говорить Зеленский и Милей
Латинская Америка – довольно непростой регион, в котором Россия сохраняет мощное влияние. По словам политолога, там есть прямые союзники страны-агрессора. Также некоторые лидеры до сих пор "заиграют" с Россией или пытаются выступить в роли посредников, как, например, соседняя Бразилия.
Украинские президенты уже давно не посещали Латинскую Америку. Сегодня этот визит важен, потому что нужно бороться за симпатии и голоса стран Глобального Юга,
– заметил Владимир Фесенко.
На данный моментВладимир Зеленский активно работает над тем, чтобы подготовить Глобальный саммит мира, который должен пройти в 2024 году. На нем планируют обсудить Формулу мира, ее условия и позицию Украины по этому поводу.Обратите внимание ! Владимир Зеленский впервые представил Формулу мира в ноябре 2022 года на саммите "Большой двадцатки". Она предполагает набор определенных решений, которые должны гарантировать мир. В частности говорится о ядерной безопасности, освобождении всех пленных, выводе российских войск, восстановлении территориальной целостности. Киев призывает ведущие страны быть творцами мира вместе с Украиной.
"Думаю, именно об этом президент Зеленский будет говорить с лидерами разных стран, особенно Латинской Америки. В продвижении этой идеи президент Аргентины может быть его партнером и союзником", – подчеркнул Фесенко.
Следовательно, этот визит, вероятно, спланировали для продвижения интересов Украины в регионе. Рассматривали разные варианты, как это сделать, но представился хороший случай – приехать на инаугурацию, поздравить нашего потенциального союзника в геополитических вопросах и заодно пообщаться с лидерами других стран.
Что известно о визите Зеленского в Аргентину
- Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей 10 декабря официально принял присягу. Церемонию инаугурации посетил Владимир Зеленский, который получил личное приглашение от Милея. Он приветствовал своего коллегу и выразил надежду, что сотрудничество Аргентины и Украины расширится.
- Владимир Зеленский имел возможность пообщаться с новоизбранным президентом. Он отметил, что в период войны было тяжело пролететь полземного шара, но Украина чувствует энергию и силу Хавьера Милея. Президент обратил внимание, что во время инаугурации аргентинцы скандировали "Свобода", а это то, за что сегодня борется Украина.
- Находясь в Латинской Америке, Владимир Зеленский также встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора. С ними он обсудил реализацию Формулы мира. Кроме этого, поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину в ее борьбе с российской агрессией.