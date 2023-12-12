Зеленский – в США, на Белгородщине – "вражеские цели": хронология 657 дня войны
Украинская армия шаг за шагом приближает нас к победе, уничтожая врага и не дает ему захватить новые территории. В то же время оккупанты, несмотря на потери, пытаются идти вперед, но успеха не имеют.
Вторник, 12 декабря, – это уже 657 сутки с начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года. О самом важном за этот день читайте в материале 24 Канала.
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В Генштабе Чехии считают, что война с Россией все же может произойти, ведь для этого есть предпосылки. Правда сейчас она – маловероятна. "Возможно, будет случай, когда он (Путин – 24 Канал) скажет: сейчас или никогда", – заявил глава Генерального штаба чешской армии Карел Ржека. Около 04:02 в Харьковской области прозвучала тревога. Впоследствии стало известно о взрывах. Через пол часа объявили отбой. В то же время неспокойно было на Белгородщине в России. Губернатор этого региона заявил о якобы "сбитии вражеской цели" в небе в районе Бессоновки. Он поспешил заверить, что "пострадавших или разрушений нет". Выступая в Национальном университете обороны США Владимир Зеленский заявил, что президент Путин переводит российскую экономику на военные рейсы, а их направление – это Европа. "Чтобы создавать вызовы для свободы, как это делал российский царь. Путин должен проиграть и должен проиграть каждый, кто видит в российской войне против Украины свою собственную цель. И наш месседж должен быть четким и громким, что Путин должен проиграть", – констатировал глава нашего государства. Представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что за последние сутки враг потерял несколько сотен представителей личного состава только в районе Авдеевки во время попыток оцепить город. "Они продолжают подтягивать резервы, но фиксируют случаи, когда для пополнения потерь прибывает неэкипированный личный состав. Он вынужден снимать шлемы и бронежилеты с раненых и мертвых, которые шли впереди этих резервов", – отмечает спикер.
Выступление Зеленского в США
В Генштабе Чехии считают, что война с Россией все же может произойти, ведь для этого есть предпосылки. Правда сейчас она – маловероятна.
"Возможно, будет случай, когда он (Путин – 24 Канал) скажет: сейчас или никогда", – заявил глава Генерального штаба чешской армии Карел Ржека.
Около 04:02 в Харьковской области прозвучала тревога. Впоследствии стало известно о взрывах. Через пол часа объявили отбой.
В то же время неспокойно было на Белгородщине в России. Губернатор этого региона заявил о якобы "сбитии вражеской цели" в небе в районе Бессоновки. Он поспешил заверить, что "пострадавших или разрушений нет".
Выступая в Национальном университете обороны США Владимир Зеленский заявил, что президент Путин переводит российскую экономику на военные рейсы, а их направление – это Европа.
"Чтобы создавать вызовы для свободы, как это делал российский царь. Путин должен проиграть и должен проиграть каждый, кто видит в российской войне против Украины свою собственную цель. И наш месседж должен быть четким и громким, что Путин должен проиграть", – констатировал глава нашего государства.
Представитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что за последние сутки враг потерял несколько сотен представителей личного состава только в районе Авдеевки во время попыток оцепить город.
"Они продолжают подтягивать резервы, но фиксируют случаи, когда для пополнения потерь прибывает неэкипированный личный состав. Он вынужден снимать шлемы и бронежилеты с раненых и мертвых, которые шли впереди этих резервов", – отмечает спикер.