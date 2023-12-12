Зеленский – в США, на Белгородщине – "вражеские цели": хронология 657 дня войны

Украинская армия шаг за шагом приближает нас к победе, уничтожая врага и не дает ему захватить новые территории. В то же время оккупанты, несмотря на потери, пытаются идти вперед, но успеха не имеют.

Вторник, 12 декабря, – это уже 657 сутки с начала полномасштабного вторжения в феврале прошлого года. О самом важном за этот день читайте в материале 24 Канала.

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