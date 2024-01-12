Показательный жест в сторону США: насколько весома помощь Украине от стран Балтии

Литва анонсировала пакет помощи нашему государству на 200 миллионов долларов, о военной поддержке также заявила Латвия, которая должна передать дроны, гаубицы, боеприпасы и даже вертолеты. О выделении средств сообщили и в Эстонии.

Благодаря объемам своей экономики США могут оказать Украине более глобальную помощь. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что пока мы ее ждем страны Балтии своим примером показывают, что готовы подставить плечо в нужные моменты.

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О чем свидетельствует выделение средств от этих стран

Помощь даже таких небольших государств нельзя недооценивать, потому что она весома. Например, пакет на 200 миллионов от Литвы – это примерно та же сумма, которую перед тем предоставляли нам в США. Если в эти пакеты входят не деньги, а конкретная техника: гаубицы, вертолеты – это для Украины очень актуально.

Также следует учитывать логистику. Страны Балтии расположены гораздо ближе к Украине, чем США. Поэтому то, что они обещают нам предоставить, прибудет быстрее.

Более того, это такой показательный, демонстративный жест в сторону США, потому что у Америки с этими тремя странами Балтии достаточно тесные и длительные отношения. Можно вспомнить, как во времена Советского Союза Соединенные Штаты никогда не признавали факта аннексии этих государств,

– рассказал Игорь Рейтерович.

Далее их отношения приобрели более стратегическое значение. Эти три страны пытались достаточно быстро интегрироваться в НАТО. Сегодня они занимают позицию по максимальному расширению и повышению способности Альянса отразить угрозы России.

"Они передают сигнал – мы в Европе готовы подставить плечо, пока Украина ждет помощи США. Но также это прозрачный намек в сторону преимущественно республиканцев, которые часто спекулируют на том, что Европа помогает мало", – добавил политолог.

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