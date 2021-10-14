Зеленский посетит Великобритании: посол назвал дату

Вадим Пристайко заявил, что президент Владимир Зеленский в конце октября посетит Великобританию. В ходе рабочего визита должно состояться заседание стратегического диалога.

Об этом посол Украины в Великобритании сообщил в интервью телеканалу "Дом".

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В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (Владимиром Зеленским – 24 канал). В конце этого месяца (октября – 24 канал),

– сказал дипломат.

Вадим Пристайко добавил, что в ходе визита главы государства в Великобританию запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог.

Визит в США в августе

Первый визит Владимира Зеленского в качестве президента состоялся в Соединенные Штаты 30 августа. Там он провел встречу с Джо Байденом.

Разговор президентов длился более 2 часов, перед встречей Джо Байден и Владимир Зеленский сделали несколько коротких заявлений.

Глава Украины напомнил американскому коллеге о войне на Донбассе. Также передал список из 450 украинцев незаконно удерживаемых Россией.

Лидер США заверил, что Вашингтон поддерживает Украину на пути в НАТО и отметил, что не против навестить украинское государство.