Зеленский предлагает перенести празднование Дня победы с 9 мая: какой день будет выходным

Президент Украины предлагает перенести дату Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующий законопроект как безотлагательный глава государства уже внес в Верховную раду.

Об этом сообщил глава ВРУ Руслан Стефанчук. Заметим, что накануне Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы.

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Когда в Украине будут отмечать День победы над нацизмом

Внесенный украинским лидером проект закона предусматривает изменения в действующее законодательство.

Вместо Дня памяти и примирения предлагается установление в Украине Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов ежегодно 8 мая,

– рассказал Стефанчук.

Также отметил, что народные депутаты рассмотрят законопроект уже на ближайшем пленарном заседании. Глава ВРУ добавил, что празднование завершения Второй мировой войны в Европе именно 8 мая — это европейская традиция. Более того, Украина с 2015 года отмечает этот день вместе с цивилизованным миром.

Кстати, первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко выразил надежду, что президентский законопроект будет принят уже к концу мая.

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Что этому предшествовало

Сегодня утром Владимир Зеленский обратился к украинцам. Президент отметил, что именно 8 мая величие победы над нацизмом упоминает большинство народов мира.

Украинский лидер отметил, что именно 8 мая 1945 вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции Вермахта. И именно в этот день мир чтит память всех, чья жизнь унесла та война.

"Это чистая история, без идеологических примесей. И это – история нашего народа, наших союзников, всего свободного мира. Сегодня мы возвращаем ее нашему государству… Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И никому не дадим стереть роль украинцев в этой победе, наших людей, того поколения, о котором храним память почти в каждой нашей семье", – подчеркнул президент.