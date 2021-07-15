Зеленский предложил Авакову уйти в отставку, – Геращенко
Источник:24 канал
Антон Геращенко заявил, что именно Владимир Зеленский предложил Арсену Авакову уйти в отставку. В то же время это решение готовили очень давно.
В эфире одного из украинских телеканалов Геращенко заявил, что Аваков не планировал быть "вечным министром". Именно поэтому предложение Зеленского политик воспринял спокойно.
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Решением президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку. Арсен Борисович принял это решение, оно было абсолютно спокойное, взвешенное, оно довольно давно готовилось,
– подчеркнул Геращенко.
По словам Геращенко, сейчас Аваков планирует отпуск. Однако после отдыха, без сомнения, вернется в Украину и будет помогать президенту.
Кроме того, Геращенко отметил, что Аваков будет помогать Денису Монастырскому, с которым они хорошо знакомы.
Отставка Авакова: главное
- Арсен Аваков занимал пост главы МВД с 2014 года. В отставку он подал 13 июля 2021 года. В Верховной Раде это решение поддержал 291 народный избранник.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что отставка была инициативой самого Авакова.
- На свою отставку экс-глава МВД отреагировал лаконичным постом. В нем было лишь 2 слова: "Слава Украине!"