Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию в Украине
26 июля 2023, 18:52Читати новину українською
Владимир Зеленский предложил Верховной Раде Украины продолжить военное положение и всеобщую мобилизацию. Соответствующие проекты законов уже были внесены в парламент.
Документы поступили 26 июля. Предварительно общая мобилизация и военное положение действуют до 18 августа 2023 года.
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Что известно о новом продолжении военного положения
На сайте Верховной Рады указано, что Владимир Зеленский 26 июля 2023 подал в Раду два проекта закона:
- об утверждении указа президента Украины о продлении срока проведения общей мобилизации;
- об утверждении указа президента Украины о продлении срока действия военного положения в Украине.
Следует отметить, что военное положение и общую мобилизацию с февраля 2022 продолжают регулярно на 90 дней. В этот раз их действие может быть продлено до 15 ноября 2023 года.
Коротко о продолжении военного положения и мобилизации
- Впервые за объявление военного положения и всеобщей мобилизации Верховная Рада проголосовала 24 февраля 2022 года – после начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
- Далее военное положение и всеобщую мобилизацию продолжали 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября 2022 года и 7 февраля 2023 года. Последний раз – 2 мая 2023 года.
- Уже 26 июля народный депутат Ярослав Железняк написал, что, скорее всего, это продление военного положения и общей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.