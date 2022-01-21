Зеленский предположил, что россияне смогут отдать Донбасс, если Украина забудет о Крыме

Владимир Зеленский убежден, что Кремль все же сможет отдать оккупированный Донбасс. Однако произойдет это лишь в случае, если Украина забудет о Крыме.

Об этом президент Украины сказал в интервью американскому изданию. По словам Зеленского, сейчас много россиян, которые считают, что Украина была и является частью России.

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Именно они, как объяснил Зеленский, говорят о "русских землях Украины". И они хотят, чтобы Украина и весь мир забыли об оккупированном Россией Крыме.

Они его оккупировали и взращивали сепаратистов на Донбассе. Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Но Крым никто не забудет,

– подчеркнул Зеленский.

Заметим, что Украина не собирается отдавать России Крым. Более того, власть всяческими способами пытается обратить внимание международного сообщества на проблемы оккупированного полуострова. Подтверждением этого является создание Крымской платформы.

Что такое крымская платформа

Крымская платформа – это дипломатическая инициатива, которая должна объединить силы вокруг деоккупации полуострова. Ее создание осенью 2020 года анонсировал Владимир Зеленский.

В Киеве 23 августа состоялся учредительный саммит Крымской платформы, к которой присоединились делегации из 46 стран мира. В частности, приехали представители всех стран НАТО.

Событие состояло из 4 панелей: непризнание попытки оккупации Крыма, милитаризация Азово-Черноморского региона, пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, восстановление прав крымскотатарского народа.

Участники мероприятия подписали совместную декларацию, которая предусматривает санкции против России.

Как прошел первый саммит Крымской платформы: смотрите видео