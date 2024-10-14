Зеленский представит План победы 16 октября в Раде, – Лещенко

Владимир Зеленский представит План победы Украины Верховной Раде. Это случится уже в среду, 16 октября.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко в своем телеграм-канале. До этого Зеленский обещал представить План победы украинцам.

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Что известно о представлении Плана победы в Раде

Сергей Лещенко сообщил, что в среду, 16 октября, Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде.

Очевидно, сейчас есть только одна причина для этого мероприятия – это публичное представление Плана победы,

– сказал советник руководителя Офиса Президента.

Кроме того, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил в эфире телеканала ZDF, что наше государство должно опубликовать свой План победы "в ближайшие дни".

Украинский дипломат отметил, что план содержит военные, дипломатические и экономические шаги, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров. Речь идет также о санкциях против России.

К слову, в своем вечернем обращении 13 октября Владимир Зеленский заявил, что после представления Плана победы партнерам все еще есть необходимость согласовать с ними определенные дополнительные вопросы. В то же время украинский лидер уверен, что союзники имеют потенциал для реализации этого плана.

Ранее Владимир Зеленский представил План победы французскому президенту Эмманюэлю Макрону.