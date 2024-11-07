Если мир не отреагирует на войска КНДР, Путин увеличит их количество, –Зеленский

Зеленский заявил, что Путин может увеличить количество северокорейских войск, если мир не отреагирует на их присутствие на фронте. Уже сейчас там находятся 11 тысяч солдат КНДР.

Владимир Зеленский обеспокоен присутствием северокорейских войск на территории России, в частности в Курской области. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на пресс-конференцию по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.

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О чем Зеленский говорил на саммите

По словам президента, если мировое сообщество не прибегнет к решительным мерам по этой ситуации, это только поощрит Россию увеличить количество северокорейских военных на фронте.

Сейчас в России находятся около 11 тысяч солдат КНДР, и некоторые из них уже сталкивались в боях с ВСУ. Зеленский отметил, что такое втягивание армии другого государства в конфликт является новой эскалацией со стороны России, и подчеркнул важность слаженной реакции со стороны международного сообщества.

Есть страны, которые отреагировали громко, есть страны, которые не отреагировали, есть страны, которые отреагировали тихо. Но мы работаем с ними,

– добавил президент Украины.

Зеленский указал, что еще в самом начале украинская сторона предупреждала о вероятном увеличении контингента, и на данный момент существует реальная угроза дальнейшего усиления присутствия северокорейских солдат, если Россия не получит от мира жесткого ответа.

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