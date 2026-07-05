Зеленский предупредил о подготовке Россией нового массированного удара

Украинская разведка зафиксировала признаки подготовки нового масштабного воздушного обстрела со стороны российских войск. Руководство страны призывает международных союзников немедленно предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты мирного населения.

Украинская разведка зафиксировала признаки подготовки нового масштабного воздушного обстрела со стороны российских войск. Руководство государства призывает международных союзников немедленно предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты мирного населения.

О получении новых разведывательных данных о планах врага сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале. По словам главы государства, очередную массированную атаку Кремль планирует осуществить непосредственно после Дня независимости США и накануне саммита НАТО, который должен состояться в Анкаре.

Президент призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности. В то же время он обратился к международным партнерам с требованием ускорить поставки оборонного вооружения.

Есть снова данные разведки о том, что россияне готовят новый массированный удар. Это в духе Путина – сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет причинить зло и убить людей. Пожалуйста, берегите себя, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги. Отдельно – для партнеров: любая задержка с ракетами для нашей ПВО, с ракетами для "Пэтриотов" – это гибель людей, и это побуждает Россию продолжать войну. У мира есть необходимое количество и качество ПВО – нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных в Европе и в мире. Пожалуйста, проявляйте активность в принятии решений и защищайте жизни. Ракеты для "Пэтриотов" сейчас нужны не на складах, а в дивизионах "Пэтриотов", в Украине. Спасибо тем, кто помогает реально. Слава Украине!

– Владимир Зеленский, Президент Украины.

Какова ситуация с ракетами для украинской ПВО?

Проблема дефицита боеприпасов для противовоздушной обороны остается чрезвычайно острой. Как сообщалось ранее, Министерство обороны Украины уже обратилось к почти 40 странам-партнерам с просьбой срочно предоставить ракеты для комплексов "Пэтриот" из имеющихся запасов.

Это официальное обращение было направлено после масштабной воздушной атаки 2 июля, когда Россия применила 77 ракет и около 500 беспилотников. Тогда силы ПВО сбили более 90% целей, однако дефицит ракет-перехватчиков остается критической проблемой для противодействия баллистическим угрозам.

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Военные аналитики отмечают, что во время июльских обстрелов столицы погибли 30 человек и еще 100 получили ранения. Концентрированными ударами Кремль пытается истощить украинскую систему противовоздушной обороны и создать пропагандистскую картинку якобы успешных действий для внутреннего российского потребителя.