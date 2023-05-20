Очередная демонстрация того, что в России – изгой: чего ждать от саммита G7 в Японии
Владимир Зеленский прибыл 20 мая в Японию, чтобы поучаствовать в саммите стран G7. Не случайно три важных события: саммит "Китай – Центральная Азия", саммит стран G-7 и Лига арабских стран проходят в одно и то же время.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он предположил, вокруг чего будут идти разговоры на саммите G7 в Японии.
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Клочок отметил, что ни на одном проходящем в Азии саммите не присутствует Россия. Это показательно, насколько страна является изгоем, в частности в Азии, с которой она долгое время пыталась поддерживать хоть какую-либо связь.
"Даже Южно-Африканская Республика просто не знает уже куда устроиться, чтобы продемонстрировать, как минимум, свою нерасположенность к России. То есть показать: "нет, нет, мы не с ними", – добавил аналитик.
Зеленский в Азии
Напомним, что 19 мая Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы выступить на саммите Лиги арабских государств.
По словам руководителя центра общественной аналитики, очень важно, что сейчас президент нашего государства может физически присутствовать на подобных саммитах.
В условиях войны это действительно круто. У нас есть эта возможность отправлять президента не в кабинете, чтобы он включался по видеосвязи, а конкретно договариваться и решать вопросы. Ведь сегодня это основная функция по завершению войны в Украине, для этого нужна поддержка мира,
– подчеркнул Клочок.
Клочок предположил, чего ждать от саммита в Японии: смотреть видео
Зеленский прибыл на саммит G7
- Встреча лидеров стран "большой семерки" пройдет 21 мая в Хиросиме. Президент Владимир Зеленский запланировал несколько важных встреч. Известно, что президент встретится с премьером Японии Фумио Кисидой и президентом США Джозефом Байденом.
- 20 мая Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые с начала полномасштабной войны встретились в Хиросиме. Они обсудят текущую ситуацию в Украине и пути дальнейшего сотрудничества.
- Также Зеленский уже встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Британский политик выразил много теплых слов в адрес украинского президента, а также они обсудили договоренности, заключенные 14 мая, во время визита Зеленского в Великобританию.