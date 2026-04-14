О своем визите в Осло президент сообщил в соцсети.

Что известно о визите Зеленского в Осло?

Владимир Зеленский рассказал, что его ждут переговоры с Премьер-министром Йонасом Гаром Стере, встречи с Кронпринцем Норвегии Гоконом и норвежскими парламентариями.

Также он подпишет двусторонний документ. По словам главы государства, этот договор поможет усилить нашу безопасность.

Продолжаем активную дипломатию с партнерами ради защиты жизни и приближения реального и гарантированного мира,

– подчеркнул политик.

Прибытие Зеленского в Осло: смотрите видео

