О своем визите в Осло президент сообщил в соцсети.

Что известно о визите Зеленского в Осло?

Владимир Зеленский рассказал, что его ждут переговоры с Премьер-министром Йонасом Гаром Стере, встречи с Кронпринцем Норвегии Гоконом и норвежскими парламентариями.

Также он подпишет двусторонний документ. По словам главы государства, этот договор поможет усилить нашу безопасность.

Продолжаем активную дипломатию с партнерами ради защиты жизни и приближения реального и гарантированного мира,
– подчеркнул политик.

Зарубежные визиты Зеленского: последние новости

  • 14 апреля перед визитом в Осло президент Украины посетил Берлин, где встретился с немецким канцлером Фридрихом Мерцом. Вместе с президентом в Берлин приехали также заместители руководителя ОП Сергей Кислица и Павел Палиса.
  • Уже 15 апреля Владимир Зеленский прибудет в Рим для встречи с премьером Джорджией Мелони. Встреча должна пройти в Палаццо Киджи в Риме в 15:30 по местному времени (16:30 – по киевскому).
  • После победы Петера Мадяра в украинском МИДе заявили, что готовят контакт между новоизбранным премьером Венгрии и Владимиром Зеленским. Сам президент отметил, что не прочь встретиться с Мадяром, когда он будет к этому готов.
  • 5 апреля Владимир Зеленский прибыл в Сирию вместе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Перед этим он посетил Стамбул, где провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и договорился о новых шагах в области безопасности. После этого украинская делегация отправилась в Дамаск. Этот визит считают историческим, поскольку это первый приезд президента Украины в Сирию с 2002 года.