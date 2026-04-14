Про свій візит до Осло президент повідомив у соцмережі.

Що відомо про візит Зеленського до Осло?

Володимир Зеленський розповів, що на нього чекають перемовини з Прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере, зустрічі з Кронпринцом Норвегії Гоконом та норвезькими парламентарями. Також він підпише двосторонній документ. За словами глави держави, цей договір допоможе посилити нашу безпеку.

Продовжуємо активну дипломатію з партнерами заради захисту життя та наближення реального й гарантованого миру,

– наголосив політик.

