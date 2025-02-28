После встречи с Трампом: Зеленский даст интервью для Fox News

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом даст интервью телеведущему Брету Байеру для канала Fox News.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Зеленский даст интервью Fox News

По словам журналистов, интервью Владимира Зеленского будет посвящено "встрече, усилиям, прилагаемых для прекращения российско-украинской войны, и другим новостям дня".

Интервью Байера с Зеленским запланировано в эфир в "Специальном репортаже" Fox News в 18:00 пятницы,

– говорится в сообщении.

Напомним, утром 28 февраля самолет Владимира Зеленского прибыл в Соединенные Штаты. Как сообщают СМИ, программа визита начнется с утренней встречи Зеленского с сенаторами США.

Около 11:00 по Вашингтону (18:00 по Киеву) Владимир Зеленский отправится в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, что начнется в Овальном кабинете. Перед встречей предусмотрены короткие заявления для СМИ. Через два часа, то есть в 20:00 по Киеву, также планируются заявления обоих президентов для СМИ и совместная пресс-конференция.

К тому же в рамках визита состоится подписание так называемого "соглашения о недрах" – двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.